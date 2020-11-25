Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesiyle sürüyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Cemil Tunç yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı A Spor'da naklen yayınlanıyor.