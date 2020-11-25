Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesiyle sürüyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Cemil Tunç yapıyor.
YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı A Spor'da naklen yayınlanıyor.
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