Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Günün açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 25.11.2020 13:01 Güncelleme: 25.11.2020 13:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesiyle sürüyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Cemil Tunç yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:00'de başlayan Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maçı A Spor'da naklen yayınlanıyor.

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