Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor 2-0 Etimesgut Belediyespor maçı GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor'u Umut Bulut ve Tetteh'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek tur atlayan ekip oldu.

Giriş: 25.11.2020 13:01 Güncelleme: 25.11.2020 15:12

Türkiye Kupası 4. Tur maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Yni Malatyaspor'a turu getiren golleri ise 52. dakikada Umut Bulut ile 90+4'te Tetteh kaydetti.

GOL | Yeni Malatyaspor 1-0 Etimesgut Belediyespor

GOL | Yeni Malatyaspor 2-0 Etimesgut Belediyespor

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