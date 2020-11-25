Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor 2-0 Etimesgut Belediyespor maçı GOLLERİ İZLE

Türkiye Kupası 4. Tur maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Yni Malatyaspor'a turu getiren golleri ise 52. dakikada Umut Bulut ile 90+4'te Tetteh kaydetti.
GOL | Yeni Malatyaspor 1-0 Etimesgut Belediyespor
GOL | Yeni Malatyaspor 2-0 Etimesgut Belediyespor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.