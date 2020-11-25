Manisa FK Konya deplasmanında!

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Giriş: 25.11.2020 12:20

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 26 Kasım Perşembe günü Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Özbalta, "Ligde istediğimiz konumdayız. Kupaya da önem veriyoruz. Konyaspor tecrübeli ve güçlü bir ekip ancak kupa maçlarında favori olmuyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyip evimize turla döneceğiz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI YAYIN
Manisa FK Konya deplasmanında!
Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor (MAÇ ÖZETİ)
Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ÖZET izle
Adanaspor Sakaryaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Penaltılar: 4-3
BİZE ULAŞIN