Kupada serüvene devam

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını yaşıyor. Dün başlayan 4. tur maçlarında 9 karşılaşma geride kaldı. Bugün ise birbirinden çekişmeli 11 maç oynanacak. Bugün A Spor'da saat 13.00'te Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor, saat 15.00'te Hatayspor-Karacabey, saat 17.00'de Gaziantep FK-Serik, saat 19.00'da Antalya-Pendik ve saat 21.00 Çaykur Rizespor- Uşakspor maçları naklen yayımlanacak. Bu harika maçların perde arkası, çarpıcı yorumları ve özel röportajları da A Spor'da yer alacak. Kupada yarınki 5 maçın tamamı ise yayımlanacak. A Spor'da bütün gün boyunca futbolseverler maç izlemeye adeta doyacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.