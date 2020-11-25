Gençlerbirliği tek attı: 1-0

A SPOR'dan yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırşehir Belediyespor'u konuk etti.

Giriş: 25.11.2020 06:50
A SPOR'dan yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırşehir Belediyespor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar 61. dakikada öne geçti. Soner Dikmen ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Kaleci Deniz Çınar topu çıkarmaya çalışırken içeri aldı: 1-0. Gençlerbirliği adını 5. tura yazdırdı.

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