Gaziantep FK - Serik Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 25.11.2020 16:54 Güncelleme: 25.11.2020 17:27

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Serik Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Çağlar, Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe, Oğuz Ceylan, Kozulj, M. Erdem Uğurlu, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp.

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet, Ercan, Atakan, Mahsun, Bahadır, Gökay, Sinan, E. Bekir, Erkan, Yusuf, Furkan.

Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Gaziantep FK - Serik Belediyespor maçının canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...



GOL | GAZİANTEP FK 1-0 SERİK BLD.

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