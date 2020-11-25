Erok, Gümrük’ü yıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Esenler Erok, Karagümrük'e baskın yaptı.
Giriş: 25.11.2020
06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Esenler Erok, Karagümrük'e baskın yaptı. Vefa Stadı'nda oynanan maçta sarı-yeşilliler 14'te Samet'in şık golüyle öne geçti. 35'te Aziz skoru 0-2 yaptı. 75'e Muammer skoru belirledi: 0-3.
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