Erok, Gümrük’ü yıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Esenler Erok, Karagümrük'e baskın yaptı.

Giriş: 25.11.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda adından söz ettiren Esenler Erok, Karagümrük'e baskın yaptı. Vefa Stadı'nda oynanan maçta sarı-yeşilliler 14'te Samet'in şık golüyle öne geçti. 35'te Aziz skoru 0-2 yaptı. 75'e Muammer skoru belirledi: 0-3.

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