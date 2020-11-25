Çorum FK maça çıkamayacak

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum FK'nın 17 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi.

Giriş: 25.11.2020 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum FK'nın 17 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altınordu'ya konuk olması gereken Çorum FK maça çıkamayacaklarını duyurdu. TFF'nin 1 Ekim'de aldığı karar gereği A takımdaki oyuncu sayısı 14'ün altına düşer ve takımmaça çıkamazsa hükmen yenik sayılıyor. İzmir ekibi Altınordu böylece adını 5. tura maça çıkmadan yazdırdı.

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