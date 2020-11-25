Çorum FK maça çıkamayacak

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum FK'nın 17 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Altınordu'ya konuk olması gereken Çorum FK maça çıkamayacaklarını duyurdu. TFF'nin 1 Ekim'de aldığı karar gereği A takımdaki oyuncu sayısı 14'ün altına düşer ve takımmaça çıkamazsa hükmen yenik sayılıyor. İzmir ekibi Altınordu böylece adını 5. tura maça çıkmadan yazdırdı.