Bolu uzatmada güldü

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Kahramanmaraş'ı uzatmalarda bulduğu golle geçti.
Giriş: 25.11.2020
06:50
TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Kahramanmaraş'ı uzatmalarda bulduğu golle geçti. Konuk ekip 73'te Halil'in golüyle öne geçti, ev sahibi 76'da Gökhan Sazdağı ile cevap verdi. Uzayan maçın 109. dakikasında golü atan Hamza Gür, Bolu'ya turu getirdi: 2-1.
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