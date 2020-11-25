Antalyaspor - Pendikspor | Adana Demirspor - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası | DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor, Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor karşı karşı geliyor.
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ANTALYASPOR - PENDİKSPOR GOLLER
ADANASPOR - AFYONSPOR GOLLER
ANTALYASPOR - PENDİKSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Veysel, Omar, Mert, Hakan, Nuri, Ribeiro, Gökdeniz, Ali Eren, Jahovic
Pendikspor: Mehmet, Erdinç, Süheyl, Ercüment, Atakan, Fatih, Yaser, Oktay, Emirhan, Mahmut Caner, Gökhan
ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih, Mehmet, Okan, Tarık, Anıl, Volkan Şen, Sedat, Alaattin, Erkan, Samed Ali
Afjet Afyonspor: Mehmet, Veli, Emre, Seyfettin Anıl, Nazmi, Onur, Mehmet, Yusuf, Ferhan, Bora, Görkem
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