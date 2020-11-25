Antalyaspor - Pendikspor | Adana Demirspor - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası | DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor sahasında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanan karşılaşmaları haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 25.11.2020 19:00 Güncelleme: 25.11.2020 19:50

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor, Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor karşı karşı geliyor.

Karşılaşmaların dönüşümlü yayınını izlemek için tıklayın 👇

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR GOLLER

ADANASPOR - AFYONSPOR GOLLER

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Veysel, Omar, Mert, Hakan, Nuri, Ribeiro, Gökdeniz, Ali Eren, Jahovic

Pendikspor: Mehmet, Erdinç, Süheyl, Ercüment, Atakan, Fatih, Yaser, Oktay, Emirhan, Mahmut Caner, Gökhan

ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih, Mehmet, Okan, Tarık, Anıl, Volkan Şen, Sedat, Alaattin, Erkan, Samed Ali

Afjet Afyonspor: Mehmet, Veli, Emre, Seyfettin Anıl, Nazmi, Onur, Mehmet, Yusuf, Ferhan, Bora, Görkem

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Erkan Zengin'den muhteşem gol! İzlemek için tıklayın...
Antalyaspor - Pendikspor | Adana Demirspor - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası | DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN
Gaziantep FK 3-0 Serik Belediyespor | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası maç özeti izle)
Hatayspor Karacabey Belediyespor: 2-2 | Maç sonucu ÖZET izle (Penaltılar 4-5)
Ziraat Türkiye Kupası | BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-0 Etimesgut Belediyespor maçı GOLLERİ İZLE
BİZE ULAŞIN