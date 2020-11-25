Antalyaspor Pendikspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Günün önemli maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor sahasında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0'lık skorla devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 25.11.2020 19:00 Güncelleme: 25.11.2020 21:04

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşı kaşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy ve Adis Jahovic'ten (pen) geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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