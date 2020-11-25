Antalyaspor Pendikspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşı kaşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy ve Adis Jahovic'ten (pen) geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ ⚽
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