Adana Demirspor Afjet Afyonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor sahasında Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Giriş: 25.11.2020 20:51 Güncelleme: 25.11.2020 21:13

Ziraat Türkiye Kupası'da Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u konuk etti.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadele 5 gole sahne oldu. Ev sahibi Adana Demirspor, karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi takıma turu getiren goller Erkan Zengin, Sedat Şentürk, Mehmet Uslu ve Emircan Altıntaş'tan geldi. Uşakspor'un tek sayısını ise Bora Taşdemir kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor üst tura yükselirken, Uşakspor ise kupaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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