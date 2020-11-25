Adana Demirspor Afjet Afyonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'da Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u konuk etti.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadele 5 gole sahne oldu. Ev sahibi Adana Demirspor, karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi takıma turu getiren goller Erkan Zengin, Sedat Şentürk, Mehmet Uslu ve Emircan Altıntaş'tan geldi. Uşakspor'un tek sayısını ise Bora Taşdemir kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor üst tura yükselirken, Uşakspor ise kupaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ ⚽