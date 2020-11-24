Ziraat Türkiye Kupası | Denizlispor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 24.11.2020 14:57 Güncelleme: 24.11.2020 15:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayını haberimizde...

Saat 15.00'te başlayan mücadele, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Maçın hakemi ise Kadir Sağlam...

MAÇIN 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Muhammet Özkal, Marvin, Murawski, Sacko, Mesanovic, Zakarya, Varela, Özer, Alihan, Leismann

Turgutluspor: Can, Sinan, Mete, Emre, Muhammet, Burak, Muhammed, Samed, Ferhat, Emre, Muhammet

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