Ziraat Türkiye Kupası | Denizlispor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayını haberimizde...
Saat 15.00'te başlayan mücadele, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Maçın hakemi ise Kadir Sağlam...
MAÇIN 11'LERİ
Denizlispor: Cenk, Muhammet Özkal, Marvin, Murawski, Sacko, Mesanovic, Zakarya, Varela, Özer, Alihan, Leismann
Turgutluspor: Can, Sinan, Mete, Emre, Muhammet, Burak, Muhammed, Samed, Ferhat, Emre, Muhammet
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