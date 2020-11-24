Ziraat Türkiye Kupası | Denizlispor 1-2 Turgutluspor MAÇ SONUCU (GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırladı.

Maçta öne geçen taraf Turgutluspor oldu. Denizlispor beraberliği yakalasa da konuk ekibin ikinci golüne engel olamadı. Kupada tur atlayan taraf, 2-1'lik skorla Turgutluspor oldu.

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