Türkiye Kupası'nda 4. Tur şöleni başlıyor

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 52 takımın tek maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 4. Tur maçları bugün 9 karşılaşmayla start alıyor. Bugünkü 9 mücadeleyle birlikte yarın ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde birbirinden çekişmeli 14 maç, yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak sadece A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.