Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kırşehir Belediyespor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor 24 Kasım Salı günü saat 13:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.