Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gençlerbirliği sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK A Spor izle

Giriş: 24.11.2020 09:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kırşehir Belediyespor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor 24 Kasım Salı günü saat 13:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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