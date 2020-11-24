Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ÖZET izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'un canlı yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçın özeti haberimizde...

Giriş: 24.11.2020 22:00 Güncelleme: 24.11.2020 23:14

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'un naklen ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor. Fenerbahçe, 4. Turda Sivas Belediyespor'u ağırlarken, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri 41' ve 68'de Thiam, 63'te Pelkas ve 73'te Kemal Ademi'den geldi.

Fenerbahçe bu skorla bir üst tura kalan taraf oldu.

GOLLER;

MAÇTAN DAKİKALAR
41. dakikada sağ taraftan Ferdi'nin ortasında arka direkte Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Uğur Kaan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.

63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas'ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0


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