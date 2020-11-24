Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı CANLI izle (FB SİVAS)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediye Spor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor. Sarı lacivertliler ligdeki başarılı form grafiğine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etmek istiyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta



SİVAS BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz, Muhsin Polat, Şeyhmus Aksu, Furkan Sağman, Fatih Ayık, Cumhur Yılmaztürk, Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin, Mustafa Aydın, Şevki Çınar, Mustafa Türk.

FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan canlı izleyebileceğiniz Fenerbahçe - Sivas Belediyespor mücadelesi saat 21.00'da başladı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili "Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz" dedi.

Misli.com 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Başkan Hakan Genç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Başkan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri ve yarın oynayacakları maçı kazanıp tur atlamak istediklerini söyledi.

Genç, maça tur atlamak için çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupasında rakibimiz olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir takımdır. Biz kupaya tesadüfen gelmedik. Ben takımımıza, hocalarımıza ve yönetimimize çok güveniyorum. Biz kenetlendik ve Fenerbahçe maçına odaklandık. Kupada Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz. Bu inançla yola çıkacağız" şeklinde konuştu.