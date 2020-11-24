Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Fatih Karagümrük sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ZTK A Spor izle

Giriş: 24.11.2020 10:56 Güncelleme: 24.11.2020 10:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı 24 Kasım Salı günü saat 17:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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