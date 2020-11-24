Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Denizlispor sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ZTK A Spor izle

Giriş: 24.11.2020 10:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Denizlispor ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Turgutluspor maçı 24 Kasım Salı günü 15:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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