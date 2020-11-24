Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Denizlispor ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Turgutluspor maçı 24 Kasım Salı günü 15:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.