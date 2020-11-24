Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki yönetime istifasını sundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un evinde Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından ev sahibinde teknik direktör Robert Prosinecki üzgün olduğunu belirtmişti.

beIN Sports'un haberine göre tecrübeli teknik adam karşılaşmanın ardından yönetime istifasını sundu.

İSTİFA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Ligdeki kötü gidişini kupada da sürdüren Denizlispor'da Prosinecki maçın ardından, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Maçla alakalı çok konuşmaya gerek yok. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız" diye konuştu.