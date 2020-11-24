Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Adanaspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Sakaryaspor maçı 24 Kasım Salı günü saat 19:00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.