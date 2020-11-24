Adanaspor Sakaryaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Penaltılar: 4-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.. 4. Tur'da Adanaspor - Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Adanaspor penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük sağladı ve adını bir ust tura yazdırdı.

Giriş: 24.11.2020 18:57 Güncelleme: 24.11.2020 22:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı çekişmeli bir maça sahne oldu. Türk futbolunun iki köklü ekibi Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin, uzatmalar dahil normal süresi 2-2 bitti ve penaltı atışları sonucu tur atlayan taraf Adanaspor oldu. Sakaryaspor'un golleri 30. dakikada Abdülaziz Solmaz ve 112. dakikada Mehmet Boztepe'den geldi. Adanaspor'un gollerini ise 35'te Ozan Papaker ve 115'te Cenk Altpekin kaydetti.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL | ADANASPOR 1-1 SAKARYASPOR

PENALTILAR:

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