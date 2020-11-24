Adanaspor Sakaryaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Penaltılar: 4-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı çekişmeli bir maça sahne oldu. Türk futbolunun iki köklü ekibi Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin, uzatmalar dahil normal süresi 2-2 bitti ve penaltı atışları sonucu tur atlayan taraf Adanaspor oldu. Sakaryaspor'un golleri 30. dakikada Abdülaziz Solmaz ve 112. dakikada Mehmet Boztepe'den geldi. Adanaspor'un gollerini ise 35'te Ozan Papaker ve 115'te Cenk Altpekin kaydetti.

MAÇIN GOLLERİ: GOL | Adanaspor 0-1 Sakaryaspor

GOL | ADANASPOR 1-1 SAKARYASPOR

PENALTILAR: