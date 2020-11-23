Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

24 KASIM 2020 SALI

13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR

15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR

17:00 FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR

19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR

21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR

25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR

26 KASIM 2020 PERŞEMBE

13:00 BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR

15:00 KASIMPAŞA - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK

19:00 İH KONYASPOR - MANİSA FK

21:00 GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR