Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. 30 takımın tek maç eliminasyon usulüyle kozlarını paylaşacağı 4. turda heyecan 24-25-26 Kasım tarihlerinde A Spor ekranlarından naklen yaşanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda maç programı...

Giriş: 23.11.2020 11:01

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

24 KASIM 2020 SALI

13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR
17:00 FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR
19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR
21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR

25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR
17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR
19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR
21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR

26 KASIM 2020 PERŞEMBE

13:00 BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR
15:00 KASIMPAŞA - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK
19:00 İH KONYASPOR - MANİSA FK
21:00 GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçını Sarper Barış Saka yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda maç programı belli oldu! Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı... | Son dakika haberleri
Kupada rota çizildi!
BİZE ULAŞIN