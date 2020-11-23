Bursaspor Kulübü'nde Turkuvaz Medya'ya teşekkür

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yarın saat 19.00'da oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımız A Spor'da...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımizi A Spor yayınlama kararı almıştır.
Turkuvaz Medya ve A Spor yönetimine şahsım Yönetim Kurulum ve Büyük Bursaspor camiası adina şükranlarımı sunuyorum.
Erkan Kamat Bursaspor Kulübü Başkanı
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