Bursaspor Kulübü'nde Turkuvaz Medya'ya teşekkür

Bursaspor kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nda KT 1922 Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın A Spor ekranlarından yayınlanacağını duyurdu.

Giriş: 24.11.2020 01:34 Güncelleme: 24.11.2020 01:34

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yarın saat 19.00'da oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımız A Spor'da...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımizi A Spor yayınlama kararı almıştır.

Turkuvaz Medya ve A Spor yönetimine şahsım Yönetim Kurulum ve Büyük Bursaspor camiası adina şükranlarımı sunuyorum.

Erkan Kamat Bursaspor Kulübü Başkanı

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