Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

Giriş: 10.11.2020 17:17

TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda maç programı belli oldu! Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı... | Son dakika haberleri
Kupada rota çizildi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi tamamlandı! İşte eşleşmeler...
Tur Malatya'nın
BİZE ULAŞIN