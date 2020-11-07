Kupada rota çizildi!

Zıraat Türkiye Kupası 4. eleme turu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. A Spor'dan naklen yayımlanan kura heyecanında koronavirüs tedbirleri sebebiyle kulüp temsilcileri yer almadı. TFF yöneticisi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve bu organizasyonu 5 defa kazanan eski futbolcu Selçuk İnan, kura çekimini gerçekleştirdi.

14 SÜPER LİG EKİBİ VAR

Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turunda, 3. eleme turu sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Ç. Rize, F.Bahçe, Antalya, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alıyor. 4. eleme turu müsabakaları; 24, 25 ve 26 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak ve Turkuvaz Medya'nın yayım organlarında izleyicilerle buluşacak. Maç günü ve saatleri daha sonra açıklanacak.

DİĞER BÜYÜKLER NE ZAMAN KATILACAK?

Süper Lig'i geçen sezon ilk 6 sırada bitiren takımlar, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan itibaren katılacak. Son lig şampiyonu Başakşehir, ikinci Trabzonspor, 3'üncü Beşiktaş, 4'üncü Sivasspor, beşinci Alanyaspor ve altıncı Galatasaray, 15, 16 ve 17 Aralık 2020 tarihlerinde sahne alacak.

F.BAHÇE, SİVAS BLD. İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'i 7. bitirdiği için Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılıyor. Bu kupayı 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Bld. ile eşleşti. F.Bahçe'nin seri başı olmasından dolayı maç Kadıköy'de oynanacak.

İSTANBUL'DA İKİ DERBİ VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alan İstanbul takımlarından dördü birbiriyle eşleşti. Tuzlaspor, Sultanbeyli'yi konuk edecek. Süper Lig temsilcisi Karagümrük ise iki ön eleme turu geçen Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

KAZANINCA SEVİNİRSİNİZ

Kupanın kura çekimini gerçekleştiren eski futbolcu Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Tüm takımlara başarılar dileyen Selçuk, "Çok önemli bir alan burası. Birçok takım mücadele ediyor. Maçlar da canlı yayınlanıyor. Trabzonspor ile 1, Galatasaray ile 4 Türkiye Kupası kazandım. Kupa kazanınca mutlu olursunuz, gurur duyarsınız" dedi.