Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur fikstür heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Fenerbahçe ile Süper Lig’den 8 takımın da katılacağı kura çekimi Riva’da saat 14.30’da yapılacak

Giriş: 06.11.2020 06:50
Türkiye'nın Kupası'nda 3. tur dün tamamlandı. 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden sürecek. 14.30'da yapılacak kura A Spor'dan naklen izlenecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alacak. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

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