Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü

Türkiye'nın Kupası'nda 3. tur dün tamamlandı. 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden sürecek. 14.30'da yapılacak kura A Spor'dan naklen izlenecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alacak. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.