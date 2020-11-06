Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti!

Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden devam etti. 14.30'da başlayan kura A Spor'dan canlı yayınlanırlen eşleşmeler belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVAS BELEDİYESPOR

Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alıyor. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Adana Demirspor - Afjet Afyonspor

Erzurumspor - Ankara Demirspor

Rizespor - Uşakspor

İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

Göztepe - Kırklarelispor

Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Ankaraspor - Muğlaspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli

Konyaspor - Manisa FK

Kasımpaşa - 24Erzincanspor

Altınordu - Çorum

Adanaspor - Sakaryaspor

Giresunspor - Niğde Anadolu FK

Bursaspor - 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor