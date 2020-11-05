Yeni Malatyaspor - Hopaspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Hopaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 05.11.2020 09:25 Güncelleme: 05.11.2020 18:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Hopaspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 18:00'da çalan Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Herrera, Hadebe, Murat Akça, Erşan, Bülent, Mustafa, Acquah, Ruben, Lukoki, Olcay Şahan, Umut Bulut

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre, Güray, Eray, Furkan, Oğuzhan, Doğukan, Doğan, Yücel, Tugay, Mertcan

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