Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü saat 18:00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.