Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Artvin Hopaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 05.11.2020 09:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü saat 18:00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Bursaspor 1-1 Karşıyaka | MAÇ SONUCU | Penaltılar 7-6
Kayserispor 5-0 Yomraspor | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN