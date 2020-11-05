Timsah turladı

A SPOR'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Karşıyaka'yı konuk eden Bursaspor, penaltı atışları sonucunda adını 4. tura yazdırdı: 7-6. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 48. dakikasında İsmail Can Çavuşluk, Timsah'ı 1-0 öne geçirdi. Karşıyaka 81'de Harun ile skoru eşitledi. Her iki ekibin de galibiyet çabaları vardı. Ancak kaleciler Ataberk ve Mehmet başarılı kurtarışlarla buna izin vermediler. 90 dakika ve uzatmalar 1-1 sona erince penaltılara geçildi, Bursaspor turladı.

KAYSERİSPOR ÇOK FARKLI GEÇTİ

Kayserıspor, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Yomraspor'u 5-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı. Sarı-kırmızılıların gollerini; Yaw Ackah, Emre Demir (2), Oğuzhan Çapar ve Alibec kaydetti.

ÇOTANAK 3 DAKİKADA BİTİRDİ: 2-0

A SPOR'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Giresunspor, Tekirdağspor'u konuk etti. Ev sahibi maça hızlı başladı ve 3 dakika arayla bulduğu gollerle turu geçti. Çotanaklar, Milinkovic (13) ve Himmet'in (17) golleriyle kupada 4'üncü tura yekselmeyi başardı: 2-0.