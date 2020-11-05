Samsunspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor sahasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 05.11.2020 08:41 Güncelleme: 05.11.2020 13:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Mücadelenin canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin.

MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç.

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Muğlaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.


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