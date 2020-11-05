Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor sahasında Muğlaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 05.11.2020 08:41 Güncelleme: 05.11.2020 08:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Muğlaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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