Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Muğlaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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