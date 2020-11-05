Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı 5 Kasım Perşembe günü saar 15:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.