Sakaryaspor - Diyarbekirspor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 05.11.2020 08:50 Güncelleme: 05.11.2020 16:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sakaryaspor: Alişan Şeker, Emirhan Civelek, Fatih Tultak, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Caner Koca, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal

Diyarbekirspor: Süleyman Özer, Adnan Emir Koldere, Fatih Cin, Hamza Budak, Bilal Özhan, Alpay Cin, Onur Okan, Mustafa Emre Can, Muhammed Turantaylak, Mustafa Pınar, Enes Keskin

SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı saar 15:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SAKARYASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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