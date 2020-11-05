Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HATAYSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.