Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.
HATAYSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
ŞANLIURFASPOR - Akın, Burak, Soner, Yusuf, Katranis, Isaac Sackey, Baha, Helder Barbosa, Ouali, Boupendza, Mirkan Aydın
HATAYSPOR - Fatih, Süleyman, Emre, Yunus Emre, Muhammet, Volkan, Galip, Samican, Fevzi, Tarık, İsmail Cem
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