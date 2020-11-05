Hatayspor - Şanlıurfaspor | CANLI İZLE | Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Hatayspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 05.11.2020 09:46 Güncelleme: 05.11.2020 20:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.

HATAYSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

ŞANLIURFASPOR - Akın, Burak, Soner, Yusuf, Katranis, Isaac Sackey, Baha, Helder Barbosa, Ouali, Boupendza, Mirkan Aydın

HATAYSPOR - Fatih, Süleyman, Emre, Yunus Emre, Muhammet, Volkan, Galip, Samican, Fevzi, Tarık, İsmail Cem

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