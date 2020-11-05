Hatayspor 2-1 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hatayspor evinde Şanlıurfaspor iel karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Giriş: 05.11.2020 09:46 Güncelleme: 05.11.2020 22:49

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor.

Süper Lig ekibi Hatayspor, 3. Tur maçında evinde Şanlıurfaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip 26'da Mirkan, 75'te Barbosa'nın golleriyle 2 golle rakip ağları sarsarken, Şanlıurfaspor 84'te Muhammed ile tek golü buldu.

Bu sonuçla Hatayspor, bir üst tura çıkan kulüp oldu.

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