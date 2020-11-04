Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş heyecan A Spor'da!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 3. eleme turunda, bugün 14 maç oynanacak. Bugün saat 13.00'te 1. Lig ekibi Giresunspor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Tekirdağ'ı konuk edecek. 15.30'da Süper Lig'de muhteşem işler yapan Karagümrük, 3. Lig 1. Grup'tan Nevşehir'le karşılaşacak. 18.00'de moral arayan Kayserispor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Yomra'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Son lig maçında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor, 3. Lig 3. Grup'ta topladığı 17 puanla lider konumda olan Karşıyaka'yla kapışacak. Bu maçlar A Spor'dan naklen yayınlanarak izleyiciyle buluşacak. 'Türkiye'nin Kupası'nda' 3. tur, yarın yapılacak 23 karşılaşmayla sona erecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3.TUR PROGRAMI
BUGÜN:
13.00 Manisa FK-Gümüşhane
13.00 Bandırma-Derince
13.00 K.Gücü-B.Tepecik
13.00 Hekimoğlu-52 Ordu
13.00 Menemen-24Erzincan
13.00 Ümraniye-Kırklareli
13.00 Ankara-Pazar
13.00 Bolu-Hacettepe
13.00 Giresun-Tekirdağ
15.30 Altınordu-Fethiye
15.30 Ad.Demir-A.Kestel
15.30 Karagümrük-Nevşehir
18.00 Kayseri-Yomra
20.30 Bursa-Karşıyaka
YARIN:
13.00 Samsun-Muğla
13.00 Bodrum-Niğde
13.00 İnegöl-Sultanbeyli
13.00 K.Maraş-Soma
13.00 Sancaktepe-Serik Bld.
13.00 Tarsus İY-İçel İY
13.00 Z.Kömür-Darıca
13.00 A.Afyon-K.Karabük
13.00 Uşak-Şile Yıldız
13.00 Kırşehir-Yozgat
13.00 Çorum FK-Eyüp
13.00 Kastamonu-Amed
13.00 Ank.Demir-Mamak
13.00 E.Velimeşe-Karacabey
13.00 Sarıyer-Turgutlu
13.00 Van FK-Sivas Bld.
13.00 Pendik-Düzce
15.30 İstanbul-Elazığ
15.30 Sakarya-Diyarbekir
15.30 Eskişehir-Cizre
15.30 Akhisar-Etimesgut
18.00 Y.Malatya-A.Hopa
20.30 Hatay-Şanlıurfa
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