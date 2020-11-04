Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş heyecan A Spor'da!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 3. eleme turunda, bugün 14 maç oynanacak. Bugün saat 13.00'te 1. Lig ekibi Giresunspor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Tekirdağ'ı konuk edecek. 15.30'da Süper Lig'de muhteşem işler yapan Karagümrük, 3. Lig 1. Grup'tan Nevşehir'le karşılaşacak. 18.00'de moral arayan Kayserispor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Yomra'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Son lig maçında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor, 3. Lig 3. Grup'ta topladığı 17 puanla lider konumda olan Karşıyaka'yla kapışacak. Bu maçlar A Spor'dan naklen yayınlanarak izleyiciyle buluşacak. 'Türkiye'nin Kupası'nda' 3. tur, yarın yapılacak 23 karşılaşmayla sona erecek.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3.TUR PROGRAMI



BUGÜN:

13.00 Manisa FK-Gümüşhane

13.00 Bandırma-Derince

13.00 K.Gücü-B.Tepecik

13.00 Hekimoğlu-52 Ordu

13.00 Menemen-24Erzincan

13.00 Ümraniye-Kırklareli

13.00 Ankara-Pazar

13.00 Bolu-Hacettepe

13.00 Giresun-Tekirdağ

15.30 Altınordu-Fethiye

15.30 Ad.Demir-A.Kestel

15.30 Karagümrük-Nevşehir

18.00 Kayseri-Yomra

20.30 Bursa-Karşıyaka

YARIN:

13.00 Samsun-Muğla

13.00 Bodrum-Niğde

13.00 İnegöl-Sultanbeyli

13.00 K.Maraş-Soma

13.00 Sancaktepe-Serik Bld.

13.00 Tarsus İY-İçel İY

13.00 Z.Kömür-Darıca

13.00 A.Afyon-K.Karabük

13.00 Uşak-Şile Yıldız

13.00 Kırşehir-Yozgat

13.00 Çorum FK-Eyüp

13.00 Kastamonu-Amed

13.00 Ank.Demir-Mamak

13.00 E.Velimeşe-Karacabey

13.00 Sarıyer-Turgutlu

13.00 Van FK-Sivas Bld.

13.00 Pendik-Düzce

15.30 İstanbul-Elazığ

15.30 Sakarya-Diyarbekir

15.30 Eskişehir-Cizre

15.30 Akhisar-Etimesgut

18.00 Y.Malatya-A.Hopa

20.30 Hatay-Şanlıurfa