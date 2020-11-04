Kayserispor - Yomraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yomraspor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Yomraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - YOMRASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Yomraspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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