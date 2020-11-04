Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yomraspor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın yönetiyor.
CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Attamah, Oğuzhan, Aziz, Adem, Alibec, Ackah, Muğdat, Emre Demir, İlhan Depe, İlhan Parlak
Yomraspor: Onur, Samet, Ahmet Baha, Abdulkadir, Mehmetcan, Orhan Gülle, Erhan, Mert Miraç, Ogün, Fatih, Doğukan
KAYSERİSPOR - YOMRASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Yomraspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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