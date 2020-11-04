Kayserispor - Yomraspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında HES kablo Kayserispor sahasında Yomraspor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın düdük çalıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 09:54 Güncelleme: 04.11.2020 17:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yomraspor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın yönetiyor.

CANLI YAYIN


İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Attamah, Oğuzhan, Aziz, Adem, Alibec, Ackah, Muğdat, Emre Demir, İlhan Depe, İlhan Parlak

Yomraspor: Onur, Samet, Ahmet Baha, Abdulkadir, Mehmetcan, Orhan Gülle, Erhan, Mert Miraç, Ogün, Fatih, Doğukan

KAYSERİSPOR - YOMRASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Yomraspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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