Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 ve uzatma bölümleri 2-2 tamamlanan maçta Misli.com 3. Lig takımı Nevşehir Belediyespor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

29. Dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Efe Can Çölbekler'in defansın arkasına attığı pasta topla buluşan Muhammed Burak Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

31. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Alparslan Erdemin soldan ortasında, topa kafayı vuran Muhammed Egemen Pehlivan skoru eşitledi: 1-1

97. dakikada Nevşehir Belediyespor tekrar öne geçti. Batuhan Özdemir'in ara pasında topla buluşan Emre Torun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2

104. dakikada ev sahini ekip skoru 2-2'ye getirdi. Pasla kullanılan korner vuruşundan sonra Sobiech'ten seken top ceza sahası içinde Koray Altınay'ın önünde kaldı. Koray, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2

Ev sahibi Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Chahechouhe, Koray Altınay ve Ndao penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Sobiech penaltı atışından faydalanamadı.

Nevşehir Belediyespor'da ise Emrah Bedir, Hasan Kaya ve Muhammet Serdar Yazıcı penaltı atışlarında topu filelerle buluştururken, Batuhan Özdemir ve İsmail Hacıhafızoğlu penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı.