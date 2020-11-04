Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Tekirdağspor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Tekirdağspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.