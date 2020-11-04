Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Giresunspor, sahasında Tekirdağspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 09:05 Güncelleme: 04.11.2020 13:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geliyor.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor.

GİRESUNSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:00'de başlayan Giresunspor - Tekirdağspor maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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