Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 15:30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.