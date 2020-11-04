Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük Vefa Stadı'nda Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 09:23 Güncelleme: 04.11.2020 16:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.

Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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