Erok’tan nefis dönüş

Esenler Erok 2-0 geri düştüğü maçta Balıkesir’i 90+2’de yakaladı. Uzatmalar golsüz geçildi. Erok penaltılarda güldü.

Giriş: 04.11.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefis bir maç oldu. 3. Lig ekibi Erok, Balıkesir'le karşılaştı. 90 dakika 2-2 bitti. Uzatmalarda gol olmayınca penaltılara geçildi. Balıkesir'de Mrsic, Oğuzhan, Bilalli, Cedric ve Berat attı; Serdar, İsmail ve Kaan kaçırdı. Erok'ta Mert, Hakkı, Muammer, Berk, Hüseyin ve İdris ağları sarstı; Onur ve Muharrem atamadı.

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