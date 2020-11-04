Erok’tan nefis dönüş

Ziraat Türkiye Kupası'nda nefis bir maç oldu. 3. Lig ekibi Erok, Balıkesir'le karşılaştı. 90 dakika 2-2 bitti. Uzatmalarda gol olmayınca penaltılara geçildi. Balıkesir'de Mrsic, Oğuzhan, Bilalli, Cedric ve Berat attı; Serdar, İsmail ve Kaan kaçırdı. Erok'ta Mert, Hakkı, Muammer, Berk, Hüseyin ve İdris ağları sarstı; Onur ve Muharrem atamadı.