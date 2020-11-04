Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Karşıyaka kritik mücadelede karşı karşıya geliyor... Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul
KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy, Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman
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