Bursaspor - Karşıyaka | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 10:19 Güncelleme: 04.11.2020 20:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Karşıyaka kritik mücadelede karşı karşıya geliyor... Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul

KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy, Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman

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