Adanaspor 4. tura uçtu

Turuncu-beyazlılar 17’de Muzaffer’in sayısıyla geri düştü. 45+2’de Ozan ve 70’de Roni’yle maçı kazandı.

Giriş: 04.11.2020 06:50
A Spor'dan yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig 4. Grup'taki Aksaray'ı konuk etti. 17. dakikada Adana savunması çıkarken topu kaybetti, araya giren Muzaffer şık bir vuruşla Aksaray'ı öne geçirdi. 45+2'de İsmail Erdoğan'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ozan Papaker gelişine vurdu: 1-1. 70'de ceza sahasında topla buluşan Roni, köşeyi gördü: 2-1. Adana 4. tura çıktı.

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